Высшие чиновники Ирана выступили с единым обращением

Иранское руководство выступило с общим обращением, в котором заявило о единстве нации и правительства на фоне сообщений о расколе внутри страны.
Одинаковое по смыслу обращение появилось почти одновременно в соцсетях высших чиновников.
«В Иране нет ни радикалов, ни умеренных; мы все “иранцы” и “революционеры”, и благодаря железному единству нации и правительства, при полном подчинении верховному лидеру революции, мы заставим агрессора раскаяться в своих деяниях», — говорится в заявлении в X, опубликованном президентом Ирана Масудом Пезешкианом и спикером парламента Мохаммадом Багером Галибафом. «Один Бог, одна нация, один лидер и один путь; этот путь — путь к победе нашего дорогого Ирана, более ценной, чем жизнь», — подчеркнули они.
Глава иранского МИДа Аббас Арагчи в X также отметил, что государственные институты республики продолжают выступать единым фронтом. «Поле боя и дипломатия — это полностью скоординированные фронты в одной и той же войне», — заверил он. Иранцы сегодня едины, как никогда, подчеркнул министр.
Как писала The Wall Street Journal, после сообщения Арагчи об открытии Ормузского пролива сторонники жесткой линии в Иране, прежде всего Корпус стражей исламской революции (КСИР), объявили протест, заявив, что не будут подчиняться «твитам какого-то идиота». Этот конфликт обнажает раскол внутри Ирана, отмечало издание.
