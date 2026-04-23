Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Венесуэлу прибыл первый за семь лет посол США

Новый посол США в Венесуэле Джон Барретт прибыл в Каракас. Об этом он сообщил в аккаунте американской дипмиссии в X. В марте США и Венесуэла восстановили дипломатические отношения после семилетнего перерыва.

«Я нахожусь на венесуэльской земле, — написал господин Барретт. — Это честь представлять Соединенные Штаты в этот исторический момент наших отношений с Венесуэлой». По его словам, посольство продолжит внедрять трехфазный план администрации США и достигать реальных результатов на благо народов двух стран.

Через несколько дней после операции по захвату венесуэльского президента Николаса Мадуро госсекретарь США Марко Рубио представил план из трех пунктов в отношении Венесуэлы. Первый этап включал стабилизацию ситуации в стране и продажу венесуэльской нефти по рыночным ценам. Второй — восстановление доступа иностранных компаний в страну и амнистию оппозиции. На третьем этапе предполагалось восстановление суверенитета.

В конце февраля президент США Дональд Трамп сообщил о получении от Венесуэлы 80 млн баррелей нефти. В апреле Минфин США смягчил санкции против Каракаса и снял — в отношении временного президента Делси Родригес. В этом же месяце в Венесуэлу вернулись испанская Repsol и американская Chevron.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше