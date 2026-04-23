В Венгрии объяснили поражение Орбана на выборах вмешательством Украины

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью Telex объяснил поражение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и партии «Фидес» на парламентских выборах вмешательством Украины.

Источник: AP 2024

По его словам, президент Владимир Зеленский, украинское правительство и брюссельские институты не поддерживали политический курс правящей партии и были заинтересованы в смене власти.

«Они хотели смены правительства, нашего поражения на выборах. И я считаю, что они действительно грубо вмешались в этот избирательный процесс», — сказал Сийярто.

Ранее газета L'AntiDiplomatico писала, что лидер победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр, в отличие от других европейских лидеров, не является сторонником помощи Украине. Как отмечало издание, Мадьяр не торопится направлять Киеву средства, в которых нуждается его собственная страна.

