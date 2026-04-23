Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мишустин освободил Буцаева от должности замминистра природных ресурсов

Решение было принято по просьбе Дениса Буцаева.

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Дениса Буцаева от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ по его просьбе. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Освободить Буцаева Дениса Петровича от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации по его просьбе», — говорится в распоряжении правительства.

Минприроды, комментируя отставку замминистра в своем канале в «Максе», отметило, что Буцаев на своем посту курировал департамент экономики замкнутого цикла, управление цифровизации, а также публично-правовую компанию «Российский экологический оператор», которую он до перехода в ведомство возглавлял.