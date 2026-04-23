Мишустин освободил Буцаева от должности замминистра природных ресурсов

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Дениса Буцаева от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ по его просьбе. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
«Освободить Буцаева Дениса Петровича от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации по его просьбе», — говорится в распоряжении правительства.
Минприроды, комментируя отставку замминистра в своем канале в «Максе», отметило, что Буцаев на своем посту курировал департамент экономики замкнутого цикла, управление цифровизации, а также публично-правовую компанию «Российский экологический оператор», которую он до перехода в ведомство возглавлял.