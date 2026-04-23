Эксперт Уолт: война с Ираном стала для США более серьезной ошибкой, чем вторжение в Ирак

ВАШИНГТОН, 23 апреля. /ТАСС/. Война с Ираном обернется для Соединенных Штатов еще более серьезной и имеющей намного более негативные последствия ошибкой, чем вторжение в Ирак в 2003 году. Такое мнение высказал американский политолог, профессор Гарвардского университета Стивен Уолт.
«Делать окончательные выводы слишком рано, и предсказать полные последствия этого невозможно никому. Тем не менее рискну предположить, что речь идет в действительности о более значительной грубой ошибке, чем предыдущая грубая ошибка, допущенная в 2003 году», — отметил он. По оценке Уолта, «война в Ираке не имела глубоких последствий для всего остального мира». Негативные последствия операции в Ираке с целью свержения президента Саддама Хусейна «были далеко не столь глубокими», как сейчас, убежден эксперт, преподающий в Гарварде международные отношения. «И ситуация, вероятно, ухудшится еще сильнее», — предупредил он, выступая на онлайн-семинаре, проведенном вашингтонским Институтом ответственного государственного управления имени Куинси.
Как прогнозировал Уолт, «экономики в Европе, Азии, развивающемся мире будут сильно этим затронуты, есть некоторая вероятность подлинной глобальной рецессии». «Опять-таки: иракская война не привела ни к чему подобному», — напомнил аналитик. С его точки зрения, «в некоторых частях мира широко распространится голод из-за этой войны, поскольку через Ормузский пролив не проходят и компоненты, необходимые для производства удобрений». «Есть подлинный шанс на то, что у этого по различным причинам будут намного более глубокие общемировые последствия, чем у войны в Ираке», — повторил эксперт.
США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля. 7 апреля американский президент Дональд Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. По данным Тегерана, за 40 дней войны в результате американо-израильских ударов погибли 3 375 иранцев. 11 апреля Тегеран и Вашингтон провели переговоры в Исламабаде, однако стороны не достигли соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий. 21 апреля лидер США объявил о намерении продлить режим прекращения огня с Ираном. Как сообщило иранское государственное телевидение, Тегеран не намерен признавать объявленное Вашингтоном в одностороннем порядке продление режима прекращения огня и будет поступать в соответствии со своими интересами.