Bloomberg: ВВС США намерены закупить около 4,3 тыс. ракет JASSM за пять лет

НЬЮ-ЙОРК, 23 апреля. /ТАСС/. ВВС США намерены за следующие пять лет приобрести у компании Lockheed Martin порядка 4,3 тыс. крылатых ракет JASSM-ER дальностью около 900 км, чтобы восполнить запасы этих вооружений, израсходованных в ходе войны с Ираном, пишет агентство Bloomberg.
По его сведениям, американские военные хотят производить закупки до 2031 года включительно. При этом уже со следующего финансового года ВВС США намерены увеличить снабжение почти в шесть раз — со 144 ракет в этом финансовом году до 821 в следующем, в 2028 году этот показатель должен вырасти до 900 единиц.
В Пентагоне ставят своей целью к 2031 году располагать 11 тыс. JASSM-ER.
Ранее на этой неделе член Палаты представителей Конгресса США Пэт Райан (демократ, от штата Нью-Йорк) сообщил, что за первые четыре недели войны с Ираном США израсходовали свыше 1 тыс. ракет JASSM, что составляет порядка 20% от американского арсенала данных вооружений.