Песков: России нужно быть сильной на фоне милитаризации Европы

Россия на фоне милитаризации Европы должна быть сильной и двигаться к достижению своих целей в ходе спецоперации на Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
В интервью на Первом канале он обратил внимание, что Европа вновь проводит «разделительную линию».
«Мы должны быть сильными и должны достигать своих целей — прежде всего, в ходе специальной военной операции», — сказал Песков.
Пресс-секретарь президента РФ также указал на всплеск милитаризма в Европе, который требует от России принятия мер по защите интересов страны. По словам Пескова, совместные учения Польши и Франции — это прямым проявление военного строительства в Европе, которое нацелено против России, пишет «360».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров высказал мнение, что заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о намерении создать в Германии крупнейшую армию Европы говорят о возрождении милитаризма в этой стране.