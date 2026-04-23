Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: США израсходовали более 1 тыс. ракет Tomahawk в войне с Ираном

По данным газеты, полное восполнение израсходованных запасов может занять до шести лет.

НЬЮ-ЙОРК, 23 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты израсходовали в войне с Ираном более 1 000 дальнобойных ракет Tomahawk, а также от 1 500 до 2 000 критически важных ракет-перехватчиков систем ПВО, включая THAAD и Patriot. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских официальных лиц.

По данным издания, полное восполнение израсходованных запасов может занять до шести лет. Это спровоцировало в администрации США дискуссию о корректировке оперативных планов на случай возможных будущих кризисов, отмечает WSJ.

Столь значительный расход боеприпасов вызывает у некоторых американских чиновников опасения относительно способности США в ближайшей перспективе в полной мере выполнить планы по защите Тайваня в случае потенциального «китайского вторжения», отмечает издание. Вместе с тем официальные лица подчеркивают, что никаких признаков надвигающегося конфликта с Китаем нет, а председатель КНР Си Цзиньпин готовится к саммиту с президентом США Дональдом Трампом в Пекине в следующем месяце.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше