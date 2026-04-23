WSJ: США израсходовали более 1 тыс. ракет Tomahawk в войне с Ираном

НЬЮ-ЙОРК, 23 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты израсходовали в войне с Ираном более 1 000 дальнобойных ракет Tomahawk, а также от 1 500 до 2 000 критически важных ракет-перехватчиков систем ПВО, включая THAAD и Patriot. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских официальных лиц.
По данным издания, полное восполнение израсходованных запасов может занять до шести лет. Это спровоцировало в администрации США дискуссию о корректировке оперативных планов на случай возможных будущих кризисов, отмечает WSJ.
Столь значительный расход боеприпасов вызывает у некоторых американских чиновников опасения относительно способности США в ближайшей перспективе в полной мере выполнить планы по защите Тайваня в случае потенциального «китайского вторжения», отмечает издание. Вместе с тем официальные лица подчеркивают, что никаких признаков надвигающегося конфликта с Китаем нет, а председатель КНР Си Цзиньпин готовится к саммиту с президентом США Дональдом Трампом в Пекине в следующем месяце.