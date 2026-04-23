Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков назвал взаимовыгодным сотрудничество между Россией и Киргизией

Отвечая на вопрос о том, являются ли введенные ЕС санкции против республики наказанием за ее «верность» РФ, пресс-секретарь российского президента отметил, что Бишкек в своих действиях руководствуется принципами суверенитета и собственной выгоды.

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Сотрудничество между Россией и Киргизией носит взаимовыгодный характер, при этом решения Бишкека продиктованы в первую очередь его собственными национальными интересами, а не «верностью» кому-либо. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У нас действительно сотрудничество носит взаимовыгодный характер, в экономическом плане и мы зарабатываем, и Киргизия зарабатывает, [имеем] совместно инвестиционные проекты», — отметил он в комментарии Первому каналу.

Отвечая на вопрос о том, являются ли введенные ЕС санкции в отношении Киргизии наказанием за ее «верность» России, представитель Кремля подчеркнул, что Бишкек в своих действиях руководствуется принципами суверенитета и собственной выгоды. «Это не верность России, это в первую очередь верность своим собственным интересам», — отметил Песков.

«Если страна что-то делает ради своих интересов, то значит — это дает определенную выгоду, которая по своим объемам превышает тот объем выгоды, который потенциально возможен с другой стороны. И в этом случае уже это оправданный риск», — заключил представитель Кремля.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше