Песков назвал взаимовыгодным сотрудничество между Россией и Киргизией

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Сотрудничество между Россией и Киргизией носит взаимовыгодный характер, при этом решения Бишкека продиктованы в первую очередь его собственными национальными интересами, а не «верностью» кому-либо. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«У нас действительно сотрудничество носит взаимовыгодный характер, в экономическом плане и мы зарабатываем, и Киргизия зарабатывает, [имеем] совместно инвестиционные проекты», — отметил он в комментарии Первому каналу.
Отвечая на вопрос о том, являются ли введенные ЕС санкции в отношении Киргизии наказанием за ее «верность» России, представитель Кремля подчеркнул, что Бишкек в своих действиях руководствуется принципами суверенитета и собственной выгоды. «Это не верность России, это в первую очередь верность своим собственным интересам», — отметил Песков.
«Если страна что-то делает ради своих интересов, то значит — это дает определенную выгоду, которая по своим объемам превышает тот объем выгоды, который потенциально возможен с другой стороны. И в этом случае уже это оправданный риск», — заключил представитель Кремля.