В ООН высказались о разливе нефти в районе Туапсе после атаки ВСУ

ООН: Имеется риск для прав человека из-за разлива нефти у Туапсе после атаки ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Загрязнение окружающей среды в результате разливов нефти может нарушать права человека, в том числе право на жизнь и здоровье. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), прокомментировав инцидент с разливом нефти в Черном море у Туапсе в результате атаки ВСУ.

«Ущерб окружающей среде, наносимый в результате атак на энергетическую инфраструктуру, может иметь серьезные последствия для прав человека», — сказали в УВКПЧ.

В управлении отметили, что загрязнение окружающей среды, например в результате разливов нефти, может нарушать права на жизнь, здоровье, средства к существованию и достаточный уровень жизни, особенно для сообществ, зависимых от местных экосистем.

Как писал сайт KP.RU, 20 апреля в Черном море недалеко от порта Туапсе обнаружено нефтяное пятно площадью 10 тысяч квадратных метров. По данным оперштаба Краснодарского края, загрязнение появилось после атаки украинских дронов на морской терминал, когда загорелось технологическое оборудование.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше