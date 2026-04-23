В ООН высказались о разливе нефти в районе Туапсе после атаки ВСУ

Загрязнение окружающей среды в результате разливов нефти может нарушать права человека, в том числе право на жизнь и здоровье. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), прокомментировав инцидент с разливом нефти в Черном море у Туапсе в результате атаки ВСУ.