ВС ФРГ запрещают отпуска военным, которых могут привлечь к операции в Ормузе

По информации издания, Германия готовится к возможному участию в операции по поиску и обезвреживанию мин в Ормузском проливе. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц уже задал политический курс, хотя окончательный приказ еще не отдан, пишет Bild. Тем не менее в ВМС подготовка идет полным ходом: разрабатываются планы миссии, закупаются новые дроны, а военнослужащим запрещено уходить в отпуск, указывает газета. «Наши экипажи находятся в высокой степени боеготовности. Но условия в Ормузском проливе иные — мы плохо знаем этот регион», — отметила фон Путткамер.