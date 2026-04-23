ВС ФРГ запрещают отпуска военным, которых могут привлечь к операции в Ормузе

БЕРЛИН, 23 апреля. /ТАСС/. Бундесвер (ВС ФРГ) вводит запрет на отпуска для военнослужащих, которые могут быть привлечены к операции по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на командира третьей эскадры минных тральщиков Инку фон Путткамер.
По информации издания, Германия готовится к возможному участию в операции по поиску и обезвреживанию мин в Ормузском проливе. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц уже задал политический курс, хотя окончательный приказ еще не отдан, пишет Bild. Тем не менее в ВМС подготовка идет полным ходом: разрабатываются планы миссии, закупаются новые дроны, а военнослужащим запрещено уходить в отпуск, указывает газета. «Наши экипажи находятся в высокой степени боеготовности. Но условия в Ормузском проливе иные — мы плохо знаем этот регион», — отметила фон Путткамер.
«Без перемирия мы туда не отправимся», — пояснила она. Однако направление выбрано четко. Министерство обороны выделило дополнительные средства, закупается новая техника — от дронов до систем связи, чтобы военные из зоны операции могли общаться с близкими. Только переброска в Персидский залив займет пять недель, а продолжительность миссии пока неясна, констатирует издание.
«Семейным военным, конечно, непросто, когда летний отпуск внезапно отменяется», — сказала командир. У Бундесвера есть 10 противоминных кораблей, но лишь немногие готовы к развертыванию в кратчайшие сроки. Флоту, на котором десятилетиями жестко экономили, придется перебрасывать силы из Эгейского моря и постоянных соединений НАТО, пишет газета. Несмотря на возможное перемирие, миссия остается крайне опасной, резюмирует Bild.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил об открытии Ормузского пролива для коммерческих судов. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжит морскую блокаду исламской республики до заключения сторонами окончательной сделки. После этого ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) сообщили, что Тегеран перекрыл пролив до полного снятия морской блокады США. В КСИР призвали судовладельцев соблюдать исключительно рекомендации иранской стороны и охарактеризовали заявления американского президента о ситуации в Ормузском проливе как «не заслуживающие доверия».