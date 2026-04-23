Хаменеи предупредил о направленной против единства Ирана медиакампании

ТЕГЕРАН, 23 апреля. /ТАСС/. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи предупредил общественность о кампании зарубежных СМИ, направленной на подрыв единства страны. Об этом говорится в его послании, опубликованном в Telegram-канале.
«Медиакампания вражеской стороны, направленная на манипулирование умами и душами народа, намерена подорвать национальное единство и безопасность; если только это зловещее намерение не будет реализовано по нашей небрежности», — говорится в сообщении.
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше