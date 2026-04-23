Посол Ирана: Путин и Пезешкиан поддерживают отличный контакт

По словам Казема Джалали, президенты России и исламской республики трижды созванивались с начала военной операции США и Израиля.

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан находятся в плотном контакте с начала агрессии США и Израиля против исламской республики. Об этом заявил иранский посол в Москве Казем Джалали.

«Что касается нашего политического взаимодействия, наши отношения продолжают [развиваться] в рамках международных организаций. Наши президенты поддерживают очень хороший контакт. Между министрами иностранных дел двух стран [Сергеем Лавровым и Аббасом Арагчи] также очень крепкие отношения», — сказал он журналистам на полях приема по случаю Дня армии исламской республики.

По словам дипломата, Путин и Пезешкиан трижды созванивались с начала военной операции США и Израиля против Ирана.

США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля. 7 апреля американский президент Дональд Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. По данным иранской стороны, за 40 дней войны в результате американо-израильских ударов погибли 3 375 иранцев. 11 апреля Тегеран и Вашингтон провели переговоры в Исламабаде, однако стороны не достигли соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий. 21 апреля президент США объявил о намерении продлить режим прекращения огня с Ираном.

Как сообщило иранское государственное телевидение, Тегеран не намерен признавать объявленное Вашингтоном в одностороннем порядке продление режима прекращения огня и будет поступать в соответствии со своими интересами.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше