Посол Ирана: Путин и Пезешкиан поддерживают отличный контакт

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан находятся в плотном контакте с начала агрессии США и Израиля против исламской республики. Об этом заявил иранский посол в Москве Казем Джалали.
«Что касается нашего политического взаимодействия, наши отношения продолжают [развиваться] в рамках международных организаций. Наши президенты поддерживают очень хороший контакт. Между министрами иностранных дел двух стран [Сергеем Лавровым и Аббасом Арагчи] также очень крепкие отношения», — сказал он журналистам на полях приема по случаю Дня армии исламской республики.
По словам дипломата, Путин и Пезешкиан трижды созванивались с начала военной операции США и Израиля против Ирана.
США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля. 7 апреля американский президент Дональд Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. По данным иранской стороны, за 40 дней войны в результате американо-израильских ударов погибли 3 375 иранцев. 11 апреля Тегеран и Вашингтон провели переговоры в Исламабаде, однако стороны не достигли соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий. 21 апреля президент США объявил о намерении продлить режим прекращения огня с Ираном.
Как сообщило иранское государственное телевидение, Тегеран не намерен признавать объявленное Вашингтоном в одностороннем порядке продление режима прекращения огня и будет поступать в соответствии со своими интересами.