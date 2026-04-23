МИД РФ: отказ Сербии от санкций ЕС укрепляет взаимодействие с Россией

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Неприсоединение Сербии к санкционной политике ЕС в отношении России создает прочную основу для дальнейшего наращивания многопланового сотрудничества между двумя странами и служит интересам их народов. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства по итогам участия замглавы МИД РФ Александра Грушко в мероприятиях в Сербии.
Как сообщили в МИД РФ, Грушко, находящийся в Сербии для участия в 21-м заседании Межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК), встретился с заместителем председателя правительства Сербии, министром внутренних дел Ивицей Дачичем и министром в правительстве Республики Сербия, председателем сербской части МПК Ненадом Поповичем.
«Подтверждено, что принципиальный и последовательный отказ Сербии от присоединения к антироссийскому санкционному режиму Евросоюза укрепляет основу для развития комплексного взаимодействия между Россией и Сербией, создает дополнительные возможности для его расширения в интересах наших дружественных государств и братских народов», — указывается в сообщении.
В дипведомстве сообщили, что состоялся обстоятельный обмен мнениями по всему спектру повестки двусторонних отношений. «С удовлетворением отмечена полезная деятельность Российско-сербского гуманитарного центра в г. Ниш, обсуждены перспективные направления дальнейшего использования его потенциала», — добавили там.
В МИД РФ отметили, что Грушко принял участие в церемонии открытия канцелярии почетного консула Российской Федерации в г. Нови-Сад. «Укрепление российского консульского присутствия в Автономном крае Воеводина призвано придать дополнительный импульс активизации связей на культурно-гуманитарном и образовательном направлениях», — говорится в сообщении.