На портале «Время жить в России» зарегистрировались 2,5 тысячи иностранцев

За девять дней работы портала «Время жить в России» полный комплект документов оформили 170 зарубежных специалистов. Всего с 15 апреля регистрацию прошли 2,5 тыс. человек. Такие цифры привели в Агентстве стратегических инициатив.

За девять дней работы портала «Время жить в России» полный комплект документов оформили 170 зарубежных специалистов. Всего с 15 апреля регистрацию прошли 2,5 тыс. человек. Такие цифры привели в Агентстве стратегических инициатив.

Как уточняется, 54% заявителей — востребованные специалисты, 16% — студенты, 15% — учёные.

Средний возраст — 40—45 лет, 35% едут с супругами, 30% — с детьми.

«Нам удалось за достаточно короткий срок разработать и запустить механизм привлечения зарубежных специалистов, которые представляют интерес для России», — отметила глава АСИ Светлана Чупшева.

По её словам, программа упрощает жизнь талантливым иностранцам ещё до переезда.

Новое агентство по привлечению иностранных талантов работает как единое окно: проверяет дипломы, проводит собеседования и сопровождает кандидатов от заявки до трудоустройства.

Ранее сообщалось, что иностранцы и лица без гражданства с 15 апреля могут обратиться с ходатайством о признании их представляющими интерес для России.