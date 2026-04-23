Трамп опроверг идею использования ядерного оружия против Ирана

ВАШИНГТОН, 23 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отверг идею о возможном использовании Штатами ядерного оружия в конфликте с Ираном.
«Зачем мне это? С какой стати мне применять ядерное оружие? Мы полностью разгромили их без него, обычными средствами. Нет, я бы не стал его применять. Ядерное оружие вообще никому нельзя позволять использовать», — сказал Трамп во время мероприятия в Белом доме, отвечая на вопрос журналистов.
Ранее Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном и отсрочке возобновления ударов по исламской республике, откликнувшись на просьбу пакистанского руководства предоставить Тегерану возможность сформулировать единые предложения по урегулированию конфликта. При этом американский лидер подчеркнул, что морская блокада всех портов Ирана пока остается в силе.
Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.