В Госдуме рассказали о последствиях 20-го пакета санкций: постарадает сам Евросоюз

«Евросоюз очередными санкциями работает исключительно против себя и благосостояния своего населения. Эти санкции сыграют с ними злую шутку, окончательно лишив перспектив экономического, политического и культурного развития страны Европы», — сказал Шеремет.
Депутат подчеркнул, что Россия адаптировалась к западным санкциям и обладает возможностью переориентировать каналы сбыта.
Евросоюз ввел очередной, 20-й пакет санкций в отношении России в четверг. В Евросовете отметили, что по своему объему он превосходит все предыдущие пакеты, принятые за последние два года.
Как ранее заявил президент РФ Владимир Путин, отсутствие подтверждения со стороны ООН делает антироссийские санкции, с точки зрения международного права, неправомерными.