Уходящий глава МИД Венгрии опроверг службу на пользу интересам России

Уходящий глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что никогда не действовал в пользу Москвы, несмотря на обвинения.

Об этом политик сказал в интервью порталу Telex.

«Никогда не служил российским интересам», — отметил Сийярто, добавив, что считает подобные упрёки оскорбительными и не жалеет о проводимой политике.

Он заключил, что за время работы выстроил прагматичные отношения с Россией, которые позволили Венгрии получать более дешёвые энергоресурсы.

Ранее Сийярто отреагировал на прослушку иностранными спецслужбами его бесед с Россией.

Он связал организацию прослушки в отношении него с проукраинской оппозицией.

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа.
