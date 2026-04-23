Уходящий глава МИД Венгрии опроверг службу на пользу интересам России

Уходящий глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что никогда не действовал в пользу Москвы, несмотря на обвинения.
Об этом политик сказал в интервью порталу Telex.
«Никогда не служил российским интересам», — отметил Сийярто, добавив, что считает подобные упрёки оскорбительными и не жалеет о проводимой политике.
Он заключил, что за время работы выстроил прагматичные отношения с Россией, которые позволили Венгрии получать более дешёвые энергоресурсы.
Ранее Сийярто отреагировал на прослушку иностранными спецслужбами его бесед с Россией.
Он связал организацию прослушки в отношении него с проукраинской оппозицией.
