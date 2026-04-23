Третий авианосец прибыл в зону ответственности Центрального командования ВС США

НЬЮ-ЙОРК, 23 апреля. /ТАСС/. Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что в зону его ответственности прибыла американская ударная группа во главе с авианосцем USS George H. W. Bush.
«Авианосец идет по Индийскому океану в зоне ответственности Центрального командования США», — говорится в публикации CENTCOM в X.
21 апреля портал Военно-морского института США USNI News со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что американский авианосец USS Gerald R. Ford, участвовавший в операциях в Венесуэле и Иране, прошел Суэцкий канал и вышел в Красное море после ремонта. Кроме того, в Аравийском море находится ударная группа авианосца USS Abraham Lincoln.