Третий авианосец прибыл в зону ответственности Центрального командования ВС США

USS George H. W. Bush идет по Индийскому океану, уточнили в CENTCOM.

НЬЮ-ЙОРК, 23 апреля. /ТАСС/. Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что в зону его ответственности прибыла американская ударная группа во главе с авианосцем USS George H. W. Bush.

«Авианосец идет по Индийскому океану в зоне ответственности Центрального командования США», — говорится в публикации CENTCOM в X.

21 апреля портал Военно-морского института США USNI News со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что американский авианосец USS Gerald R. Ford, участвовавший в операциях в Венесуэле и Иране, прошел Суэцкий канал и вышел в Красное море после ремонта. Кроме того, в Аравийском море находится ударная группа авианосца USS Abraham Lincoln.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше