Агкацев — о победе «Краснодара» в матче со «Спартаком»: вернулись на свою первую строчку

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев прокомментировал победу краснодарской команды над «Спартаком» в матче 26-го тура РПЛ.

«Всех с победой! Забрали три очка, вернулись на свою первую строчку, впереди четыре матча — четыре финала. Всех ждём на домашнем матче с “Динамо” Махачкала», — сказал Агкацев в видео в своём Telegram-канале.

Встреча на стадионе «Лукойл Арена» завершилась со счётом 2:1.

В составе «Краснодара» мячи забили Эдуард Сперцян (45-я минута, пенальти) и Жубал (85-я).

У «Спартака» отличился Кристофер Мартинс (38-я).

Таким образом, «Краснодар» набрал 57 очков и возглавил турнирную таблицу. «Спартак» с 45 очками занимает пятое место.

Ранее главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о победе над «Спартаком» в матче 26‑го тура РПЛ.

