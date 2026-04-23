Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кремле ответили на планы Финляндии разрешить ввоз ядерного оружия

Песков назвал конфронтацией заявление Финляндии по ядерному оружию.

Источник: Комсомольская правда

Планы Финляндии легализовать ввоз и складирование ядерного вооружения —конфронтация. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Так и надо понимать. Причем конфронтация в таком концентрированном выражении», — сказал пресс-секретарь президента РФ в эфире «Первого канала».

Как сообщило в четверг Министерство обороны Финляндии, местное правительство предложило парламенту разрешить ввоз, перевозку и хранение ядерных вооружений в оборонных сценариях.

Однако из стратегического документа по нацбезопасности страны 2024 года следует, что Финляндия не будет размещать ядерное оружие на своей территории в мирное время. По сообщению МИД РФ, французские планы развернуть ядерное оружие в Европе будут приняты во внимание Москвой.

Тем временем США заявили о желании обсудить с Россией новые виды ядерного оружия.

Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше