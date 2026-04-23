В Кремле ответили на планы Финляндии разрешить ввоз ядерного оружия

Планы Финляндии легализовать ввоз и складирование ядерного вооружения —конфронтация. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Так и надо понимать. Причем конфронтация в таком концентрированном выражении», — сказал пресс-секретарь президента РФ в эфире «Первого канала».
Как сообщило в четверг Министерство обороны Финляндии, местное правительство предложило парламенту разрешить ввоз, перевозку и хранение ядерных вооружений в оборонных сценариях.
Однако из стратегического документа по нацбезопасности страны 2024 года следует, что Финляндия не будет размещать ядерное оружие на своей территории в мирное время. По сообщению МИД РФ, французские планы развернуть ядерное оружие в Европе будут приняты во внимание Москвой.
Тем временем США заявили о желании обсудить с Россией новые виды ядерного оружия.