Дело о поставках «Калашникову» некачественных деталей передадут в суд

Руководитель ООО «Ивановские ковши» и учредитель ООО «Интертехника» Морохов обвиняется в хищении денег АО «Концерн “Калашников” при исполнении договора подряда в рамках гособоронзаказа, сообщали в пресс-службе судов Ивановской области. По версии следствия, “Интертехника” поставила “Калашникову” полуфабрикаты деталей для изготовления боеприпасов, зная об их несоответствии техническим требованиям. Также обвиняемыми по делу проходят Леденев и экс-директор “Интертехники” Чернышев, который также проходит потерпевшим по эпизоду о невыплате зарплаты.