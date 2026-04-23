Армия Израиля зафиксировала ракетный обстрел северных районов страны

Перед этим в районе Штулы была объявлена воздушная тревога. Это первое сообщение о ракетном обстреле севера Израиля с момента вступления в силу режима прекращения огня между израильской армией и отрядами шиитской организации «Хезболлах». Он действует с полуночи 17 апреля по местному времени (соответствует московскому).