Армия Израиля зафиксировала ракетный обстрел северных районов страны

Это произошло впервые с начала перемирия с «Хезболлах», ракеты перехвачены.

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 апреля. /ТАСС/. Израильская армия заявила, что зафиксировала ракетный обстрел северных районов страны.

Согласно заявлению армейской пресс-службы, несколько снарядов было запущено в направлении приграничного поселка Штула на севере Израиля. Все ракеты были перехвачены, заявили в армии.

Перед этим в районе Штулы была объявлена воздушная тревога. Это первое сообщение о ракетном обстреле севера Израиля с момента вступления в силу режима прекращения огня между израильской армией и отрядами шиитской организации «Хезболлах». Он действует с полуночи 17 апреля по местному времени (соответствует московскому).