Появились новые детали нападения на врачей в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 23 апр — РИА Новости. Состояние одного из врачей после нападения в больнице в Махачкале критическое, он в реанимации, сообщила руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева.
В четверг в Республиканской клинической больнице имени Вишневского в Махачкале мужчина напал с ножом на двух дежуривших врачей — травматолога и хирурга.
«К счастью — погибших нет! Состояние одного из врачей критическое, он в реанимации, и за его жизнь борются врачи», — написала Гариева в своем Telegram-канале.
