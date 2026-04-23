В России определили перечень критериев к БАДам

В России определили перечень критериев к биологически активным добавкам.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на документ правительства, все критерии применяются единовременно.
Например, в их числе наличие у изготовителя свидетельства о госрегистрации и маркировке, а также подтверждённое лабораторией соответствие показателям безопасности и составу. Также предусмотрено подтверждение эффективности БАДов и наличие в клинических рекомендациях сведений об эффективности применения.
Ранее сообщалось, что Роскачество проверит лапшу быстрого приготовления и спортивное питание.