Дмитриев задался вопросом, как ЕС будет платить за российский газ

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев задался вопросом о том, как Евросоюз после очередных санкций будет оплачивать российский газ, в котором он будет нуждаться.
В четверг ЕС в рамках 20-го пакета санкций против России ввел запрет на транзакции с 20 российскими банками.
«Как отчаявшийся ЕС будет платить за российский газ, о котором он скоро будет умолять?» — написал Дмитриев в соцсети X, комментируя новость о санкциях.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.