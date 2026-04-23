В Лондоне призвали к санкциям против Киргизии из-за рублевого стейблкоина

Более 20 членов парламента и пэров призвали министра иностранных дел Великобритании Иветт Купер принять меры в отношении киргизских властей, «помогающих России обходить санкции», пишет The Guardian.
Они предложили ввести персональные санкции против трех высокопоставленных чиновников за их предполагаемую роль в содействии обходу санкций — в частности, за предоставление республикой возможности разместить инфраструктуру, поддерживающую стейблкоин A7A5 с привязкой к курсу российского рубля.
A7A5 — стейблкоин с привязкой к курсу российского рубля, выпущенный в феврале 2025 года в Кыргызстане. Его обеспечение формируется за счет рублевых банковских депозитов. В прошлом году A7A5 был квалифицирован как цифровой финансовый актив (ЦФА).
Токен представлен на нескольких криптовалютных площадках, включая киргизские биржи Grinex, Meer и платформу Bitpapa.
Речь идет о главе Национального банка республики Мелисе Тургунбаеве (в марте он ушел в отставку с поста главы Нацбанка, тогда же его отправили под домашний арест по делу о коррупции), генеральном прокуроре Максате Асаналиеве и председателе Службы регулирования и надзора за финансовым рынком Маратее Пирназарове (в марте также освобожден от должности).
Член Либерально-демократической партии, депутат от округа Доркинг и Хорли Крис Коглан, один из тех кто подписал письмо, заявил: «Британскому правительству необходимо немедленно устранить эти лазейки».
В 2025 году санкции против российских и киргизских криптокомпаний ввели США. В список попали платформы Garantex, Exved, Grinex и INDITEX, а также зарегистрированная в Бишкеке компания Old Vector, которую связывают с группой юридических лиц под брендом A7 и стейблкоином А7А5. Аналогичные санкции вводила Великобритания. Под них попали глава проекта рублевого стейблкоина A7A5 Леонид Шумаков, криптобиржа Grinex, киргизский Капитал Банк, компании «ТенгриКоин» и Old Vector. Последняя выступает эмитентом А7А5, запущенного в Киргизии (A7 была запущена российским банком ПСБ в 2024 году, санкции против платформы ввел ЕС).
Президент Киргизии Садыр Жапаров в обращении к президенту США Дональду Трампу и премьеру Британии Киру Стармеру заявил, что санкции введены без конкретных доказательств нарушений и что «нет необходимости политизировать экономику».
23 апреля Евросоюз ввел 20-й пакет санкций против России. Ограничения, в частности, затронули криптоактивы. Так, Брюссель запретил операции с криптовалютой RUBx и любую поддержку со стороны блока в развитии цифрового рубля, а также включил в санкционный список «киргизскую организацию, управляющую биржей, на которой торгуются значительные объемы поддерживаемого [российским] государством стейблкоина A7A5».
Оставайтесь на связи с РБК в Max.