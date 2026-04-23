В Лондоне призвали к санкциям против Киргизии из-за рублевого стейблкоина

В 2025 году санкции против российских и киргизских криптокомпаний ввели США. В список попали платформы Garantex, Exved, Grinex и INDITEX, а также зарегистрированная в Бишкеке компания Old Vector, которую связывают с группой юридических лиц под брендом A7 и стейблкоином А7А5. Аналогичные санкции вводила Великобритания. Под них попали глава проекта рублевого стейблкоина A7A5 Леонид Шумаков, криптобиржа Grinex, киргизский Капитал Банк, компании «ТенгриКоин» и Old Vector. Последняя выступает эмитентом А7А5, запущенного в Киргизии (A7 была запущена российским банком ПСБ в 2024 году, санкции против платформы ввел ЕС).