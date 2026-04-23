Макрон считает, что США прекратят защищать Европу в долгосрочной перспективе

ПАРИЖ, 23 апреля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон полагает, что Соединенные Штаты откажутся от защиты Европы в долгосрочной перспективе.
«Вызов для Европы — стать сильнее и более независимой, потому что США больше не будут нас защищать в долгосрочной перспективе», — сказал Макрон на встрече с учащимися франко-кипрской школы в Никосии. Трансляция его выступления велась на странице Елисейского дворца в X.
По словам французского лидера, это хорошо видно на примере ситуации с Гренландией, происходящего в Иране и диалога США и Украины. «Соединенные Штаты — это наши союзники, но Европа строилась с мыслью, что они будут защищать нас вечно. Для вашего поколения, думаю, это уже не будет так», — отметил Макрон, обращаясь к школьникам.
В связи с этим глава государства вновь подчеркнул необходимость «укрепления европейского суверенитета».
Американская администрация 31 января сообщила о начале переговоров по дальнейшей принадлежности Гренландии и выразила надежду на достижение хорошей сделки как для США, так и для Европы. В Вашингтоне заявили, что довольно многое уже удалось согласовать. Глава Белого дома Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого президентского срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что его можно аннексировать.
Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.