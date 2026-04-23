В Кремле прокомментировали планы Европы по компенсации «эрозии» НАТО

Песков: Европа намерена компенсировать эрозию в НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Стремление Европы создать собственную безопасностную идентичность призвано компенсировать некую «эрозию» в НАТО. Одновременно с этим европейские страны в очередной раз называют Россию своим врагом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Фактически, дело идет к тому, что, скажем так, определенную эрозию в НАТО они будут компенсировать созданием своей идентичности в области безопасности», — сказал Песков для «Первого канала».

По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, Берлин намерен увеличить армию до 460 тыс. человек. Такое решение продиктовано якобы необходимостью «противостоять России» и усиливать союзнические обязательства.

Ранее спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев отметил, что европейцы сталкиваются с энергетическими проблемами, пожиная горькие плоды своей враждебной по отношению к России программы.

