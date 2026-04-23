Напавшего с ножом на врачей в Махачкале проверят на наркотики и алкоголь

Задержанного за нападение в больнице в Махачкале 32-летнего жителя села Аксай Хасавюртовского района отправили на медицинское освидетельствование.
Как сообщила руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева, экспертиза покажет, были ли у мужчины в крови запрещённые вещества или алкоголь.
«Задержанный сейчас направлен на медицинское освидетельствование. Были ли у данного поступка мотивы или нет, станет известно после проведения экспертизы», — цитирует её РИА Новости.
Ранее посетитель больницы в Махачкале напал с ножом на двух медработников.
Позже в Дагестане задержали напавшего с ножом на врачей в больнице в Махачкале.