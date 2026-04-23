Третьяк ответил, сможет ли Ротенберг совмещать работу в клубе КХЛ и сборной «Россия 25»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк оценил возможное совмещение постов Романом Ротенбергом в клубе КХЛ и сборной «Россия 25».
«Об этом ходит много слухов. Я не хочу их комментировать. Пусть сначала примут решение, что Роман куда‑то назначен. Но тут идёт речь о сборной “Россия 25”. Она собирается два раза в году. Он совмещал, когда был главным тренером СКА. И найти выход можно. Никаких проблем тут не вижу. У нас уже это было», — приводит слова Третьяка «Матч ТВ».
21 апреля «Динамо» объявило о назначении Леонида Тамбиева на пост главного тренера, несмотря на слухи о том, что эту должность займёт Ротенберг.
Напомним, что в этом сезоне «Динамо» вылетело из Кубка Гагарина в первом раунде, проиграв серию одноклубникам из Минска.
