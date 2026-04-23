Чемпионский характер: «Краснодар» одержал волевую победу над «Спартаком» в 26-м туре РПЛ и вышел на первое место

«Краснодар» на выезде одержал волевую победу над «Спартаком» в матче 26-го тура РПЛ и возглавил турнирную таблицу. Первый тайм южане провалили и практически не добирались до половины поля соперника. Москвичи же создали несколько опасных моментов и незадолго до перерыва открыли счёт усилиями Кристофера Мартинса Перейры после подачи углового. Однако южане тут же заработали пенальти за попадание мяча в предплечье Наилю Умярову, и Эдуард Сперцян его реализовал. Во второй половине москвичи тоже смотрелись предпочтительнее. Но в концовке подопечные Мурада Мусаева реализовали редкий шанс. Жубал, воспользовавшись подачей партнёра, отправил мяч в сетку с близкой дистанции.
Матч между «Спартаком» и «Краснодаром» в 26-м туре РПЛ смело можно было назвать определяющим в чемпионской гонке в нынешнем сезоне.
Накануне «Зенит» разошёлся миром с «Локомотивом» и дал шанс конкурентам снова обойти себя. Более того, сине-бело-голубые могли уступить, если бы Денис Адамов не отразил пенальти на 99-й минуте. Таким образом, победа в Москве позволяла южанам вернуться на первое место и обойти петербуржцев на одно очко.
Вот только сделать это было крайне сложно, поскольку красно-белые под руководством Хуана Карлоса Карседо набрали отличный ход и выиграли три из четырёх последних встреч в национальном первенстве. И были полны решимости помешать соперникам. Те, напротив, с трудом набирали очки и в воскресенье едва не уступили «Балтике». Сказывались непростой календарь и короткая скамейка. А на восстановление до вояжа в столицу у гостей оставалось всего три дня.
Ещё больше грозила усложнить им жизнь гипотетическая дисквалификация Джона Кордобы. В концовке встречи с калининградцами форвард продемонстрировал оскорбительный жест в адрес вратаря Ивана Кукушкина. Однако КДК не стал рассматривать дело.
«Во-первых, видео весьма неинформативно. Во-вторых, в рапорте делегата отсутствует запись. В протоколе также отсутствует запись. Никаких заявлений от Кукушкина тоже нет в материалах», — цитировал главу комитета Артура Григорьянца «Спорт-Экспресс».
Одной потери всё-таки избежать не удалось. Не успел восстановиться от травмы Виктор Са. В отсутствие бразильца место на левом краю атаки занял Жоау Батчи, а не новичок Хуан Боселли. А справа расположился Никита Кривцов. В опорной же зоне появились Александр Черников и Кевин Ленини.
В свою очередь, хозяева не досчитались одного из двух основных центральных защитников Кристофера Ву, перебравшего жёлтых карточек. Потому в центре обороны с Александером Джику вынужденно сыграл Руслан Литвинов. А вместо россиянина в полузащите с Наилем Умяровым вышел Кристофер Мартинс, при Карседо довольствующийся ролью резервиста. Наконец, на острие расположился Манфред Угальде, который не забивает в чемпионате почти полгода. Не обошлось и без сюрприза: в запасе остался Пабло Солари.
Первый тайм получился откровенно неудачным для гостей, но они умудрились уйти на перерыв при ничейном счёте. Москвичи сразу завладели инициативой. Они выглядели намного свежее и резче, стремились организовывать атаки на свободном пространстве. А на флангах постоянно активны были Маркиньос и Жедсон.
Именно бразилец создал по-настоящему опасный момент, когда ворвался в штрафную, воспользовавшись тонкой разрезающей передачей Эсекьеля Барко, но слишком сблизился со Станиславом Агкацевым и не сумел протолкнуть мяч. Чуть позже Мартинс, замыкая подачу слева из пределов вратарской, пробил выше. Вдобавок пытавшийся помешать ему Лукас Оласа ударился рёбрами о штангу, но продолжил матч.
По истечении получаса действующие чемпионы, казалось, отодвинули игру от собственных ворот, но даже не могли добраться до чужой штрафной и хотя бы пробить. Александр Максименко откровенно мёрз. Лишь Джон Кордоба пытался цепляться за мяч впереди.
А в концовке тайма «Спартак» закономерно открыл счёт после подачи углового. Неожиданно подвёл команду Агкацев, который неудачно сыграл на выходе и не дотянулся до мяча. Этим воспользовался Умяров, сделавший скидку на Литвинова. Руслан пробил с разворота, а Мартинс подправил снаряд в сетку. Судьи проверили эпизод на предмет фола, но указали на центр.
В этот миг проявился характер подопечных Мусаева. Вместо того чтобы опустить руки, они сразу заработали угловой. Причём в этом велика заслуга Кордобы, навязавшего борьбу Литвинову после обычного выноса и вынудившего защитника вынести мяч за лицевую. После подачи со стандарта Оласа пробил головой, но не попал в дальний угол.
Однако на повторе было видно, что мяч попал в предплечье Умярову. Артём Чистяков по совету коллег отправился к монитору и указал на точку. А Эдуард Сперцян не оставил шансов Александру Максименко. Так команда забила первым же ударом в створ ворот красно-белых.
Во второй половине ход игры не изменился. «Спартак» продолжал давить и создавал моменты. Правда, в основном удары наносились с дальней дистанции. Например, Агкацев справился с выстрелом Маркиньоса. Следом Барко закручивал мяч в дальнюю девятку, но немного не попал. Наконец, Жедсон подрезал снаряд в дальний угол после подачи с фланга, но не сумел перехитрить вратаря.
У южан по-прежнему ничего не получалось. Часто они просто не могли выйти в атаку. Соперники при потере грамотно включали высокий прессинг и не позволяли выполнить заброс в направлении Кордобы.
Удивительно, но у красно-белых всё разладилось после замены Угальде по истечении часа. На первый взгляд, такой ход напрашивался, поскольку костариканец был не слишком заметен. Но вместо него появился Солари, и коллектив остался без чистого форварда. Место на острие занимали то Мартинс, то Барко, то Жедсон. А свежий аргентинец сразу растворился на поле.
Зато рокировки Мусаева помогли. Выход Боссели и Мозеса Кобнана позволил отодвинуть игру от своих ворот. Особенно активен был на левом краю уругваец. Но о создании моментов речи по-прежнему не шло. Удар в створ с пенальти до поры оставался единственным. Вдобавок Карседо признал свою ошибку и выпустил на поле нападающего Ливая Гарсию, а также Игоря Дмитриева. Хозяева опять заперли оппонентов на чужой половине.
Тем неожиданнее оказалось произошедшее в концовке. Включившись буквально на несколько минут, действующие чемпионы вырвали три очка. Началось с контратаки после подачи соперниками очередного углового. Кордоба выполнил отличную скидку на Черникова, а тот мощно пробил со входа в штрафную. Максименко среагировал и выручил.
Разыграв уже собственный угловой, южане зацепились за мяч. В итоге Джованни Гонсалес выполнил подачу с правого края от лицевой. А Жубал головой подрезал снаряд в дальний угол и отметился голом во второй встрече подряд.
У «Спартака» оставалось достаточно времени, чтобы спастись, но шокированные москвичи так и не пришли в себя. Запомнился лишь чуть неточный удар Литвинова в ближний угол с близкой дистанции. А Маркиньос с опаснейшего штрафного отправил мяч в небеса.
Так «Краснодар» одержал волевую победу и вернулся на первое место в таблице. Причём для того, чтобы отличиться дважды, потребовалось всего три выстрела в створ.