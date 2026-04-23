Чемпионский характер: «Краснодар» одержал волевую победу над «Спартаком» в 26-м туре РПЛ и вышел на первое место

«Краснодар» на выезде одержал волевую победу над «Спартаком» в матче 26-го тура РПЛ и возглавил турнирную таблицу. Первый тайм южане провалили и практически не добирались до половины поля соперника. Москвичи же создали несколько опасных моментов и незадолго до перерыва открыли счёт усилиями Кристофера Мартинса Перейры после подачи углового. Однако южане тут же заработали пенальти за попадание мяча в предплечье Наилю Умярову, и Эдуард Сперцян его реализовал. Во второй половине москвичи тоже смотрелись предпочтительнее. Но в концовке подопечные Мурада Мусаева реализовали редкий шанс. Жубал, воспользовавшись подачей партнёра, отправил мяч в сетку с близкой дистанции.