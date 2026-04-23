«Эксмо» провело более 45 тысяч внутренних экспертиз с помощью ИИ

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Издательство «Эксмо» провело более 45 тысяч внутренних экспертиз с помощью искусственного интеллекта, 5 тысяч внутренних экспертиз и более 500 наименований книг отправили на внешние проверки, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства.
В «Эксмо» отметили, что в издательстве действует регламент о выпуске и редакционной подготовке произведений в связи с изменениями в законодательстве по более чем 10 признакам, «включая экстремизм, иноагентов, ЛГБТ*, педофилию, дискредитацию российской армии и прочее». Все редакционные подразделения были обязаны оценить изданные и находящиеся в продаже произведения и готовящиеся к изданию или допечатке книги на наличие в нем любых признаков нарушений законодательства РФ.
«Всего было осуществлено более 45 тысяч внутренних ИИ-экспертиз, 5 тысяч внутренних экспертиз, а также около 400 изданий прикладной литературы и 130 наименований художественной литературы были отправлены на внешнюю экспертизу», — рассказали в издательстве.
В «Эксмо» отметили, что контекст выявления признаков нарушений в нехудожественной литературе невероятно широкий: упоминания форм нетрадиционных отношений различных биологических видов без прямого осуждения могли содержаться в медицинской литературе и справочниках, в учебниках по биологии; в репродукциях картин в альбомах по искусству, относящихся к разным периодам истории искусства, могли содержаться изображения обнаженных людей одного пола; в сносках и примечаниях — упоминания нежелательных организаций и иноагентов; совокупность признаков нарушений могли быть обнаружены в биографиях известных людей из разных областей, включая спорт, музыку, культуры и науку.
Во вторник в пресс-службе «Эксмо» подтвердили, что генеральный директор издательства Евгений Капьев и ещё трое сотрудников издательства были доставлены в Следственный комитет России для допроса в рамках следственных действий по уголовному делу об экстремизме, связанном с распространением книг издательства Popcorn Books. Позже директор по стратегическим коммуникациям издательской группы «Эксмо-АСТ» Екатерина Кожанова добавила, что речь идет о книге «Лето в пионерском галстуке» и других книгах, которые уже фигурировали в уголовном деле в 2025 году, когда силовики изъяли в издательстве материалы, связанные с книгами издательства Popcorn Books, а также в устной форме пояснили, что возбуждение уголовного дела связано с пропагандой ЛГБТ*. Тогда же директора по дистрибуции «Эксмо» Анатолия Норовяткина допросили в качестве свидетеля и отпустили.
В августе 2023 года издательская группа «Эксмо» приобрела 51% издательства Popcorn Books, существовавшего с 2018 года и выпускавшего литературу в жанре young-adult. Одной из книг издательства был роман «Лето в пионерском галстуке», вышедший в 2021 году.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.