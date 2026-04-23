«Эксмо» провело более 45 тысяч внутренних экспертиз с помощью ИИ

Во вторник в пресс-службе «Эксмо» подтвердили, что генеральный директор издательства Евгений Капьев и ещё трое сотрудников издательства были доставлены в Следственный комитет России для допроса в рамках следственных действий по уголовному делу об экстремизме, связанном с распространением книг издательства Popcorn Books. Позже директор по стратегическим коммуникациям издательской группы «Эксмо-АСТ» Екатерина Кожанова добавила, что речь идет о книге «Лето в пионерском галстуке» и других книгах, которые уже фигурировали в уголовном деле в 2025 году, когда силовики изъяли в издательстве материалы, связанные с книгами издательства Popcorn Books, а также в устной форме пояснили, что возбуждение уголовного дела связано с пропагандой ЛГБТ*. Тогда же директора по дистрибуции «Эксмо» Анатолия Норовяткина допросили в качестве свидетеля и отпустили.