Песков прокомментировал санкции ЕС против Киргизии

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя санкции ЕС против Киргизии, заявил, что Бишкек в отношениях с Москвой руководствуется собственными интересами, а партнерство между странами взаимовыгодно.
В рамках 20-го пакета санкций против РФ ЕС запретил экспорт в Киргизию станков с цифровым управлением из-за риска реэкспорта. Кроме того, Евросоюз вводит запрет на транзакции с четырьмя банками из Киргизии, Лаоса и Азербайджана за якобы помощь РФ.
«Это не верность России, это в первую очередь верность своим собственным интересам. Если страна что-то делает ради своих интересов, то значит это дает определенную выгоду, которая по своим объемам, скажем так, превышает тот объем выгоды, который потенциально возможен с другой стороны. И в этом случае уже это оправданный риск», — сказал Песков в комментарии Первому каналу, отвечая на вопрос, можно ли считать санкции ЕС против Киргизии наказанием за верность России.
Он отметил, что сотрудничество России и Киргизии носит взаимовыгодный характер в экономическом плане.
«И мы зарабатываем, и Киргизия зарабатывает — совместные инвестиционные проекты», — добавил Песков.