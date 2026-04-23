В Дагестане опровергли версию о нападении на врачей после смерти пациента

МВД опровергло версию о нападении на врачей в Дагестане после смерти пациента.

Источник: © РИА Новости

МАХАЧКАЛА, 23 апр — РИА Новости. Версии о нападении мужчины на врачей в Махачкале из-за якобы смерти матери или дочери не нашли подтверждения, сообщила руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева.

В четверг в Республиканской клинической больнице имени Вишневского в Махачкале мужчина напал с ножом на двух дежуривших врачей — травматолога и хирурга. Один из пострадавших в реанимации. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), подозреваемый задержан. При этом в ряде Telegram-каналов распространились версии, что мотивом могла стать смерть в медучреждении его матери или дочери.

«Версии “о маме”, “о дочери”, да и прочие — не нашли своего подтверждения… Достоверная информация будет, но позже. Полицейские делают все необходимое», — написала Гариева в своем Telegram-канале.

Она также сообщила, что никаких близких родственников в больнице у нападавшего не было. Он приехал в компании родственника, который привез свою супругу за медицинской помощью. Пока они оба отлучились, подозреваемый в ожидании «слонялся в коридоре, бесцельно заглядывая в кабинеты, выходил из приёмного покоя на улицу и заходил вновь», рассказала Гариева.

