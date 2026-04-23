Буданов* пожаловался на российские дроны с искусственным интеллектом

Вооружённые силы России применяют в зоне специальной военной операции беспилотники, оснащённые искусственным интеллектом. Такие БПЛА способны самостоятельно идентифицировать цели и выполнять манёвры. Об этом, как сообщает «Страна.ua», заявил руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*.

Источник: Life.ru

По его словам, киевский режим также прилагает усилия, направленные на создание дронов с ИИ. Согласно прогнозу Буданова*, результаты будут представлены уже в течение полугода.

Ранее Life.ru писал, что Пентагону предложили увеличить бюджет секретной группы DAWG в 242 раза — с $225 миллионов до $54,6 миллиарда к 2027 году. Почти вся сумма ($53,6 млрд) пойдёт вне обычного бюджетного процесса. Такой шаг кардинально ускорит развёртывание беспилотных и автономных боевых систем. В целом оборонные НИОКР США вырастут на 63%, и новая группа «съест» 41% этого прироста.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше