Трамп вновь заявил о намерении добиться от Ирана наилучшей сделки

Трамп вновь заявил в четверг о намерении добиться от Ирана наилучшей сделки.

ВАШИНГТОН, 23 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь заявил в четверг о намерении добиться от Ирана наилучшей сделки.

«Запомните: я хочу добиться наилучшей сделки. Я мог бы заключить ее прямо сейчас», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

При этом глава американской администрации признал, что США сами создали ситуацию, при которой в Иране, по его мнению, будто бы нет единого руководства. Он также заявил, что США «создали настоящий хаос» Ирану.

Во вторник Трамп заявил, что продлевает перемирие до представления Тегераном предложений по урегулированию конфликта и завершения переговоров.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше