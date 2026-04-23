В ЦАХАЛ сообщили о ракетном обстреле из Ливана

Армия обороны Израиля сообщила, что зафиксировала несколько ракетных пусков с ливанской территории. Это произошло на фоне действующего режима прекращения огня.
«Были зафиксированы несколько пусков, которые пересекли границу со стороны Ливана на территорию Израиля», — заявили в Telegram-канале ЦАХАЛ.
Уточняется, что все цели перехватили.
Ранее Израиль нанёс удары по югу Ливана.
17 апреля вступило в силу десятидневное прекращение огня в Ливане.
Американский лидер Дональд Трамп уточнил, что прекращение огня между Израилем и Ливаном касается и «Хезболлы».
Трамп также заявил, что запретил Израилю наносить удары по территории Ливана.