В ЦАХАЛ сообщили о ракетном обстреле из Ливана

Армия обороны Израиля сообщила, что зафиксировала несколько ракетных пусков с ливанской территории. Это произошло на фоне действующего режима прекращения огня.

«Были зафиксированы несколько пусков, которые пересекли границу со стороны Ливана на территорию Израиля», — заявили в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Уточняется, что все цели перехватили.

Ранее Израиль нанёс удары по югу Ливана.

17 апреля вступило в силу десятидневное прекращение огня в Ливане.

Американский лидер Дональд Трамп уточнил, что прекращение огня между Израилем и Ливаном касается и «Хезболлы».

Трамп также заявил, что запретил Израилю наносить удары по территории Ливана.

