Трамп считает, что говорит за Британию больше, чем принц Гарри

ВАШИНГТОН, 23 апреля. /ТАСС/. Глава американской администрации Дональд Трамп заявил, что британский принц Гарри фактически не представляет официальную позицию Лондона. Такую оценку он озвучил, отвечая на вопрос журналиста, касавшийся высказываний принца в контексте украинского кризиса.
«Я знаю одно — принц Гарри не говорит за Великобританию, это точно. Думаю, что я говорю за Великобританию больше, чем принц Гарри, но я ценю его совет», — заявил Трамп, комментируя высказывания принца Гарри, который ранее призвал администрацию США приложить больше усилий для урегулирования украинского кризиса.
Президент США при этом не дал прямого ответа на вопрос, считает ли он уместными подобные заявления принца Гарри в преддверии государственного визита в США короля Великобритании Карла III и его жены королевы Камиллы в США. Монарх 27−30 апреля посетит США по приглашению американского президента и по совету британского правительства. В рамках поездки у него запланировано выступление в Конгрессе.