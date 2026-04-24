Пашинян осудил сожжение флага Турции на факельном шествии в Ереване

В Ереване в преддверии Дня памяти жертв геноцида армян в Османской империи стартовало традиционное факельное шествие, участники которого сожгли турецкий флаг на площади Республики. Премьер-министр страны Никол Пашинян осудил данное действие.
Как отметила в разговоре с госагентством «Арменпресс» пресс-секретарь лидера Армении Назели Багдасарян, сожжение флага Турции участниками факельного шествия в Ереване является очевидной провокацией.
«Премьер-министр Пашинян осуждает подобную практику, оценивая её как безответственную и недопустимую… Это очевидно провокационное и провоцирующее напряжённость поведение», — подчеркнула она.
В прошлом году Пашинян заявлял, что вопрос международного признания геноцида армян не является приоритетом.
В 2021 году парламент Турции принял резолюцию, в которой осудил официальное признание президентом США геноцида армян в Османской империи.