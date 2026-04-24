Гуменник: «Зениту» 100 лет, и, надеюсь, этот год принесёт победу в РПЛ

Российский фигурист Пётр Гуменник оценил шансы «Зенита» выиграть чемпионство в текущем сезоне РПЛ.
«Думаю, у “Зенита” хорошие шансы на чемпионство. Клубу 100 лет, и, надеюсь, этот год принесёт победу. Я хорошо развёл мяч с Алексеем Николаевичем Мишиным в матче, когда “Зенит” обыграл “Спартак” в чемпионате. Именно благодаря тому разводу “Зенит” и победил. (Смеётся.) Потом, правда, была ещё игра в Кубке — мы уже не разводили, и результат оказался не таким успешным. Так что, если “Зениту” будет нужна помощь, я готов!» — приводит слова Гуменника Metaratings.
«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Москве завершилась со счётом 0:0.
Стоит отметить, что на 97-й минуте пенальти в ворота гостей не реализовал Николай Комличенко.
После сегодняшней победы «Краснодара» над «Спартаком» «Зенит» вернулся на вторую строчку в турнирной таблице. В активе команды 56 очков. «Локомотив» продолжает занимать третье место (49).
Ранее в «Локомотиве» заявили, что судейство с «Зенитом» было объективным.