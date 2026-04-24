Умерла последняя ученица Рахманинова пианистка Рут Сленьчинска

Рут родилась в Сакраменто 15 января 1925 года. Отец пианистки Джозеф, ветеран Первой мировой войны, был скрипачом. Он тиранизировал дочь, пытаясь сделать из нее великого музыканта. В мемуарах госпожа Сленьчинска писала, что на репетициях он ее бил, лишал еды из-за ошибок, росла она без игрушек и друзей. Отец был не единственным ее педагогом, среди них были Артур Шнабель, Эгон Петри, и, по словам самой пианистки, Сергей Рахманинов. Она даже утверждала, что русский композитор однажды провозгласил ее «величайшим талантом в мире», отмечает The Telegraph.