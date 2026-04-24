Захваченное США иранское судно перевозило сырьё для диализа

Захваченное Соединёнными Штатами иранское грузовое судно перевозило сырьё для пациентов, нуждающихся в диализе.
Об этом передаёт телеканал CNN со ссылкой на Общество Красного Полумесяца Ирана.
Представители гуманитарной организации пояснили, что на борту находились материалы для производства медицинских принадлежностей. По их словам, подобные действия противоречат основополагающим принципам гуманитарного права.
«Любые перебои в поставках этих необходимых товаров могут напрямую угрожать здоровью и жизни пациентов, нуждающихся в лечении диализом», — говорится в заявлении.
Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) подтвердило захват иранского судна.
В МИД Ирана назвали захват нарушением режима прекращения огня и потребовали от Вашингтона освободить экипаж захваченного судна Touska.