Игорь Мальцев выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Пиманова

Российский писатель, публицист и постоянный автор RT на русском Игорь Мальцев выразил соболезнования в связи со смертью журналиста, режиссёра, продюсера и телеведущего Алексея Пиманова.
«Алексей — представитель именно того поколения, которое приходило не по звонку сверху в профессию, но, как в настоящую гильдию, с самых азов ремесла. Они начинали осветителями, видеоинженерами — кем угодно, лишь бы работать в той области, которой решили посвятить жизнь. И только спустя годы они становились режиссёрами, сценаристами и ведущими в кадре. Алексей — именно из этого поколения пожизненных телевизионщиков, настоящих фанатов ремесла», — подчеркнул Мальцев.
По его словам, Пиманов умел совмещать креативность и организационные таланты, более того, он никогда не приносил в жертву одно ради другого.
«Невзирая на то положение, которое он занимал в каждый момент времени в управленческой иерархии российского телевидения, он никогда не отказывался от работы “в поле”. А это очень непросто. Просто он по-настоящему любил телевидение, а телевидение любило его», — цитирует публициста Telegram-канал RT.
Мальцев добавил, что Пиманов ушёл шокирующе внезапно и совсем не вовремя — тогда, когда его силы и креативность нужны стране, как никогда.
«Соболезнования близким Алексея. Соболезнования нашей профессии, внезапно оскудевшей ещё на одного мастера, который был обречён на то, чтобы стать учителем для новых поколений. Соболезнования всем нам», — заключил он.
О смерти Алексея Пиманова стало известно 23 апреля. Он умер на 65-м году жизни.