Les Echos: Париж и Афины ведут переговоры о передаче Киеву истребителей Mirage

ПАРИЖ, 24 апреля. /ТАСС/. Франция и Греция ведут переговоры о передаче Афинами Киеву истребителей Mirage в обмен на поставку греческим военно-воздушным силам (ВВС) новых самолетов Rafale. Об этом сообщила газета Les Echos со ссылкой на источник, отметив, что давление французской стороны вызвало недовольство у Греции.
«Обсуждения, которые носят интенсивный, если не сказать напряженный характер, затрагивают передачу Грецией Украине, которая требует больше самолетов, около 10 истребителей Mirage 2000−5», — отмечает Les Echos.
По данным издания, на продаже Mirage Украине настаивает президент Франции Эмманюэль Макрон, который намерен во время своего визита в Афины 24−25 апреля обсуждать этот вопрос с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
Как отмечает газета, эта тема вызвала недовольство греческой стороны, посчитавшей чрезмерным давление Франции. «Афины пока не хотят отказываться от Mirage, даже несмотря на то, что эскадрилья стареет, а контракт на техническое обслуживание с компанией — производителем истребителей Dassault истекает в 2027 году», — продолжает издание. Еще в 2024 году Мицотакис отверг идею передачи Mirage Киеву, подчеркнув, что «греки не будут делать ничего, что могло бы подорвать их обороноспособность».
Les Echos указывает, что вопрос финансирования такой сделки остается неясным, поскольку цена подержанного Mirage значительно ниже стоимости нового Rafale. «Сама Франция, погрязшая в бюджетных трудностях, не может поставить Украине больше Mirage, но и Греция при этом не сильно богаче, — заметило издание. — Только европейское финансирование может сделать такую сделку возможной». Предполагается, что Украина сможет потратить на покупку старых греческих самолетов часть €90 млрд, которые ей выделил Евросоюз.
Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимость РФ и не изменит ход специальной военной операции.