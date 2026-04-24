Больница в Махачкале после нападения работает в штатном режиме

Больница в Махачкале, где мужчина с ножом напал на медиков, после происшествия работает в штатном режиме.
Об этом сообщил заместитель главного врача Сабибулла Абдуллаев, передаёт ТАСС.
«После нападения на врачей медучреждение работает в штатном режиме», — сказал он.
Ранее сообщалось, что задержанного за нападение в больнице в Махачкале 32-летнего жителя села Аксай Хасавюртовского района отправили на медицинское освидетельствование.
23 апреля посетитель больницы в Махачкале напал с ножом на двух медработников.
Позже его задержали.