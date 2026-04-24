WSJ: возмещение потраченных США в Иране ракет займёт до шести лет

Полное восполнение запасов высокоточных ракет «Томагавк», израсходованных Соединёнными Штатами в ходе конфликта с Ираном, может потребовать до шести лет.
Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
Журналисты пояснили, что с конца февраля американские силы использовали более 1 тыс. снарядов дальнего радиуса действия «Томагавк», а также до 2 тыс. важнейших ракет ПВО.
По их данным, официальные лица опасаются, что подобное истощение арсеналов повлияет на готовность страны к возможному конфликту с Китаем.
«Полное возмещение этих боеприпасов может занять до шести лет», — говорится в сообщении издания.
Ранее директор Агентства по противоракетной обороне США генерал-лейтенант Хит Коллинз высказал мнение, что пополнение американских средств противовоздушной и противоракетной обороны, а также боекомплекта к ним займёт годы.