Трамп намерен пригласить Путина на саммит G20 в Майами, утверждают СМИ

WP: Трамп намерен пригласить Путина на саммит G20 в Майами.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен пригласить президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами, утверждает газета Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома.

«США намереваются пригласить президента России Владимира Путина на саммит лидеров (стран — ред.) группы G20, проведение которого запланировано на декабрь, он пройдет на гольф-курорте президента Дональда Трампа Дорал в Майами, хотя приглашение еще не отправлено», — говорится в сообщении издания.

Майами: город небоскребов, океана и международной торговли
Майами — один из самых известных городов США, расположенный на юго-востоке страны. Этот мегаполис считается важным финансовым, туристическим и транспортным центром. С недавних он пор он приобрел известность и на дипломатическом треке, став площадкой для переговоров с РФ.
