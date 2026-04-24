WP: Трамп планирует пригласить Путина на саммит G20 в Майами

Президент США Дональд Трамп планирует пригласить российского лидера Владимира Путина на саммит G20 в Майами.

Об этом пишет The Washington Post, отмечая, что приглашение пока не было отправлено.

«На данный момент официальных приглашений не поступало, но Россия является членом G20 и будет приглашена на министерские встречи и саммит лидеров», — заявил высокопоставленный чиновник администрации Трампа.

Встреча лидеров стран «двадцатки» пройдёт в декабре в гольф-клубе Трампа.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что решение об участии Путина в саммите G20 ещё не принято.

