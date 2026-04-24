Постпредство РФ: в 20-м пакете санкций ЕС прибег к шантажу суверенных стран

«Евросоюз в очередной раз продемонстрировал свое полное пренебрежение по отношению к международному праву и Уставу ООН, несмотря на громкие заявления в их поддержку. Более того, впервые в рамках нового “пакета” еэсовцы ввели в действие некий “инструмент по борьбе с обходом санкций”. В соответствии с ним, Брюссель предоставил сам себе право в одностороннем порядке ограничивать экспорт ряда товаров и технологий из ЕС в третьи страны, голословно утверждая, что в этих странах “высокий риск” обхода антироссийских санкций. Речь идет, по сути, об экономическом шантаже и экстерриториальном применении еэсовских рестрикций в отношении суверенных государств с целью нанести ущерб нашей стране», — отметили в российской дипмиссии.